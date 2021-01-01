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الاتحاد الأوروبي قلق بشأن الحالة الصحية الحرجة للأسيرين المضربين الفسفوس والقواسمة

الجمعة 05 نوفمبر 2021 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي قلق بشأن الحالة الصحية الحرجة للأسيرين المضربين الفسفوس والقواسمة



القدس المحتلة /سما/

 أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن الحالة الصحية الحرجة للأسيرين كايد الفسفوس ومقداد القواسمة اللذين يخوضان إضرابا عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم، و"هما من بين معتقلين آخرين مضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري، حيث تم نقل بعضهم إلى المستشفى".

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان له، اليوم الجمعة، أنه يجب على سلطات الاحتلال الإسرائيلي "احترام القانون الدولي والكف عن الاستخدام المفرط للاعتقال الإداري دون توجيه تهم فعلية، وكذلك تجنب الخسائر في الأرواح"، مشددا على أنه "لجميع المعتقلين الحق في إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، وأن يخضعوا لمحاكمة عادلة".

يذكر أن 6 أسرى ما زالوا يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الفسفوس منذ 114 يوما، فيما يخوض الأسير مقداد القواسمة إضرابه منذ 107 أيام، وعلاء الأعرج منذ 90 يوما، وهشام أبو هواش منذ 81 يوما، ولؤي الأشقر منذ 26 يوما، وعياد الهريمي منذ 44 يوما.

#الاتحاد الاوروبي #الاسرى المضربين عن الطعام #الاعتقال الاداري #السجون الاسرائيلية

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