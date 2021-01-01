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القبض على اشخاص اعتدوا على عمال البلدية في طولكرم

الجمعة 05 نوفمبر 2021 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على اشخاص اعتدوا على عمال البلدية في طولكرم



طولكرم /سما/

 قبضت الشرطة صباح اليوم على الاشخاص المشتبه بهم بالاعتداء المتكرر على عمال بلدية طولكرم وضبطت بحوزتهم الدراجة النارية التي كانو يقودها اثناء الاعتداء في طولكرم.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة انه بناء على شكوى تقدم بها عمال النظافة حول  الاعتداء عليهم على مدار ثلاثة ايام من نفس الأشخاص مطالبين الشرطة و الاجهزة الامنية بحمايتهم ، وعلى الفور قام فرع المباحث العامة بطولكرم بالبحث والتحري وتم الاشتباه بشخصين  وضبط الدراجة النارية التي كانا يستخدماها بالاعتداء.

واكدت الشرطة انه سيتم احالتهم مع المضبوطات  للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اصولا .

#الشرطة الفلسطينية #عمال بلدية طولكرم #اعتداء

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