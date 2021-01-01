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اصابة بالعين وعشرات بالاختناق والسقوط خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا واعتقال متضامنين

الجمعة 05 نوفمبر 2021 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة بالعين وعشرات بالاختناق والسقوط خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا واعتقال متضامنين



نابلس /سما/

 أصيب شاب بعيار مطاطي في العين و3 اصابات جراد السقوط و عشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع واعتقل متضامنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد مدير الاسعاف في جمعية الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بيتا ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وافاد بيان للهلال الاحمر، ان طراقمه اسعفت اصابة بعيار مطاطي بالعين وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج ، فيما تم علاج 3 مواطنين ميدانيا لاصابتهم جراء السقوط اثناء المواجهات المندلعة في “جبل صبيح”.

وقال نائب رئيس مجلس بيتا موسى حمايل، إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال المواجهات اثنين من المتضامنين اليهود الذين تواجدوا في المكان دعما لأهالي بيتا.

#اصابات #مواجهات #بلدة بيتا #جبل صبيح

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