  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أهالي قرية كفر قدوم يتصدون لهجوم مستوطنين ومحاولتهم سرقة ثمار الزيتون

الجمعة 05 نوفمبر 2021 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهالي قرية كفر قدوم يتصدون لهجوم مستوطنين ومحاولتهم سرقة ثمار الزيتون



قلقيلية /سما/

تصدى أهالي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، اليوم الجمعة، لهجوم نفذه مستوطنون على القرية ومحاولتهم سرقة ثمار الزيتون.

يشار أنه وخلال انطلاق المسيرة السلمية الأسبوعية باتجاه الشارع المغلق منذ (18 عاما)، قام مستوطنون بسرقة ثمار أشجار الزيتون في المنطقة الشرقية الشمالية بالقرب من مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي القرية، ما اضطرهم الى تغيير مسلك سيرهم باتجاه المنطقة المستهدفة لحمايتها.

وشارك العشرات في المسيرة، ورددوا الهتافات الداعية لمقاومة الاستيطان ووقف اعتداء المستوطنين على الأشجار والأرض.

#قرية كفر قدوم #محافظة قلقيلية #اعتداءات المستوطنين #سرقة ثمار الزيتون

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة إسرائيلية: بدءاً من راتب الموظف.. هل تقترب السلطة الفلسطينية من السيناريو اللبناني؟

مسيّرة تركية أو إسرائيلية.. موقع عسكري يكشف تفاصيل جديدة عن استهداف الشاحنتين الجزائريتين

الحريري يصدم جمهوره وتياره بقرار مفاجئ يتعلق بمستقبله السياسي والانتخابي

انخفاض في سعر صرف الدولار

بعد التصويت على الميزانية الإسرائيلية .. عودة: ماذا سأقول لأبنائي؟!

بعد إدراج NSO في قائمة "السايبر المغرض".. يديعوت لواشنطن: ماذا عن بوتين والصين و”حياة الآخرين”

الخارجية الامريكية توضح موقفها من الاستيطان: موقفنا لم يتغير.. وملتزمون بإعادة فتح القنصلية في القدس

الأخبار الرئيسية

الصحة: استشهاد طفل 13 عاماً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس

خانيونس

مجزرتا خان يونس ورفح: إسرائيل تدفن توثيق جرائمها بالأرشيفات

قناة عبرية: لا خطة لدى أمريكا بشأن الاتفاق النووي.. وإيران على عتبة "دولة نووية"

618510fb4236042d432f2944

"حجة ميغاتون ومناورة السويس".. كيف أخرج الاتحاد السوفيتي بريطانيا وفرنسا من مصر؟

7 وفيات و277 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و471 حالة تعافٍ في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية