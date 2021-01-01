أهالي قرية كفر قدوم يتصدون لهجوم مستوطنين ومحاولتهم سرقة ثمار الزيتون

قلقيلية /سما/

تصدى أهالي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، اليوم الجمعة، لهجوم نفذه مستوطنون على القرية ومحاولتهم سرقة ثمار الزيتون.

يشار أنه وخلال انطلاق المسيرة السلمية الأسبوعية باتجاه الشارع المغلق منذ (18 عاما)، قام مستوطنون بسرقة ثمار أشجار الزيتون في المنطقة الشرقية الشمالية بالقرب من مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي القرية، ما اضطرهم الى تغيير مسلك سيرهم باتجاه المنطقة المستهدفة لحمايتها.

وشارك العشرات في المسيرة، ورددوا الهتافات الداعية لمقاومة الاستيطان ووقف اعتداء المستوطنين على الأشجار والأرض.