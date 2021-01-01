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صحة اسرائيل تعلن عن تحسن الحالة الوبائية

الجمعة 05 نوفمبر 2021 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة اسرائيل تعلن عن تحسن الحالة الوبائية



القدس المحتلة /سما/

افادت بيانات نشرتها وزارة الصحة الاسرائيلية اليوم بتسجيل 513 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة.

وانخفض عدد مرضى كورونا الذين توصف حالتهم بالخطيرة الى 176 يخضع 112 منهم للتنفس الاصطناعي.

وذكر موقع "مكان" الاسرائيلي ان طاقم وزارة الصحة الاسرائيلية المكلف بالتعامل مع الأوبئة الأسبوع المقبل يواصل مداولاته بشأن مسألة إعطاء اللقاح المضاد لكورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين خمسة أعوام واحد عشر عامًا.

وقد عقد هذا الطاقم مساء أمس جلسة مطولة لبحث الموضوع عرض خلالها الخبراء المعلومات والاعتبارات التي تدفعهم الى التوصية بتطعيم أبناء هذه الفئة العمرية.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #اصابات كورونا #اسرائيل

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