اصابة صحفي خلال تغطية مواجهات كفر قدوم

قلقيلية /سما/

اصيب مراسل فضائية فلسطين احمد شاور بكسور في قدمه خلال تغطيته لمواجهات تصدى خلالها اهالي كفر قدوم لمحاولة المستوطنين تنفيذ اعتداء بحق قاطفي الزيتون في الجهة الشمالية الشرقية للقرية المحاذية لاحدى بؤر قدوميم الاستعمارية.

وأفاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية ومنسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم انه وخلال انطلاق المسيرة الاسبوعية وصل انذار من احد المواطنين بمحاولة مجموعة من المستعمرين سرقة محصول الزيتون في قطعة ارض تعود للمواطن حلمي شتيوي ، وعلى الفور تحول خط المسيرة باتجاه الموقع حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين مئات الشبان والمستعمرين وجيش الاحتلال تمكن الشبان خلالها من ملاحقة المستعمرين من حيث اتوا رغم التواجد الكثيف لجيش الاحتلال الذي أمن انسحابهم.

واكد شتيوي ان المئات من ابناء البلدة استجابوا لنداء مكبرات الصوت في مساجد القرية وتوجهوا الى مكان المواجهات ، مشيرا الى الشبان تمكنوا من الوصول الى خيام نصبها المستعمرون وهدمها بعد طردهم منها وملاحقتهم مسافة طويلة قبل تدخل جيش الاحتلال لحمايتهم.

وكان مراسل فضائية فلسطين احمد شاور قد اصيب بعد وقوعه اثناء تغطيته للمواجهات بعد تعرضه لقنبلة صوت القاها الجنود باتجاهه وتم نقله لمستشفى درويش نزال لتلقي العلاج.