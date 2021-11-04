صحيفة: مجموعة يهود في السفارة اللبنانية بباريس تثير التساؤلات (صورة)

باريس /سما/

انتشرت على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لمجموعة من الأشخاص عرف عنهم أنهم من الطائفة اليهودية اللبنانية والمتواجدين في فرنسا.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن سفير لبنان في باريس، رامي عدوان، جمع أكثر من 50 يهوديا من أصل لبناني في صالونات السفارة ليل الإثنين الماضي، حيث ضم اليهود الذين حضروا اللقاء أربعة أجيال مختلفة.

⭕️استضافت السفارة اللبنانية في باريس ٥٠ شخصاً من يهود لبنان والذين يحملون الجنسية الفرنسية،وبمشاركة حاييم كورسيا كبير حاخامات فرنسا

وصف رامي عدوان السفير اللبناني في باريس اللقاء ب"العائلي"وأكد أمام الحضور أن:

"لبنان في خطر، وبحاجة ماسة من جميع أبناءه لتعود له الحرية والحياة" pic.twitter.com/lLNbQnQONV — FAWAZ (@moifawaz) November 4, 2021

وبحسب الصحيفة تحدث السفير عدوان باللغة الفرنسية كون بعضهم غادر لبنان منذ زمن وبعضهم الآخر ولد في فرنسا.

وشدد عدوان في كلمته على أن لبنان بخطر وهو بحاجة لكل أبنائه كي يعيدوا إليه الحياة والحرية.

وفي السياق نفسه، أبدت شخصيات ناشطة في الجالية اللبنانية في فرنسا معارضتها بداعي أن عدوان ينفذ أجندة باسيل فهذا اللقاء هو خدمة لباسيل وليس للبنان

يذكر أنّ لبنان قد شهد هجرتين كبيرتين لأبنائه من الطائفة اليهودية في العام 1967 و1976.