قناة عبرية: لا خطة لدى أمريكا بشأن الاتفاق النووي.. وإيران على عتبة "دولة نووية"

القدس المحتلة /سما/

زعمت قناة عبرية، اليوم الجمعة، أنه ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية خطة بشأن الاتفاق الإيراني.

على خلفية إعلان استئناف مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، فإن القناة العبرية الـ12، نشرت تقريرا، مفاده أنه في الوقت الذي لا توجد خطة أمريكية للتعاطي مع النووي الإيراني، فإن إيران نفسها باتت قريبة من قنبلة نووية، أو باتت على عتبة "دولة نووية".

ورجحت القناة عدم استعادة الاتفاق النووي الإيراني للعام 2015، بزعم أن إيران لا تعتزم التخلي عن نشاطاتها العدوانية، في وقت تطالب الحكومة الإيرانية، الطرف الأمريكي، بفك الحظر الاقتصادي عليها، وأن الإدارة الأمريكية لا تملك أي شيء على الأرض.

وادعت القناة أن أقصى ما تفعله الولايات المتحدة هو إرسال طائرة متقدمة أو فريدة من نوعها إلى الاستعراض في سماء منطقة الشرق الأوسط، برفقة طيارين أو طيارات إسرائيلية، مؤكدة أن هناك فرقا أو مسافة كبيرة بين الطيران والاستعراض في السماء والاستعداد لإلقاء القنابل على الأرض.

وفي سياق متصل، قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الخميس، إن بلاده ستفعل أي شيء من أجل حماية مواطنيها من التهديد الإيراني.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن بلاده ستفعل كل شيء وأي شيء ممكن من أجل حماية نفسها من التهديد الوجودي الإيراني، مدعيا أن إيران لا تمثل تهديدا على بلاده وحدها، وإنما على المجتمع الدولي ككل.

يشار إلى أن محادثات فيينا التي بدأت، في شهر أبريل/ نيسان الماضي، بين أمريكا وإيران بمشاركة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، كانت قد توقفت عند الجولة السادسة منها.