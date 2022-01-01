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«الديمقراطية» تدعو لوقف التلاعب بأسعار السلع وملاحقة المحتكرين وفرض عقوبات رادعة عليهم

الجمعة 05 نوفمبر 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
«الديمقراطية» تدعو لوقف التلاعب بأسعار السلع وملاحقة المحتكرين وفرض عقوبات رادعة عليهم



غزة /سما/

اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة إعفاء بعض السلع الأساسية الواردة عبر معبر رفح التجاري من الرسوم الجمركية والضرائب وأذونات الاستيراد، وتحمل الزيادة في أسعار غاز الطهي، خطوة في الاتجاه الصحيح.

ودعت الجبهة في بيان صدر عنها، اليوم، لتسعير السلع التموينية والغذائية وبما يتلائم مع دخل المواطنين ويلامس أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية والإنسانية في القطاع، ووقف التلاعب بأسعارها وملاحقة المحتكرين وفرض عقوبات رادعة عليهم.

وطالبت الجبهة جمعية حماية المستهلك ومؤسسات المجتمع المدني بمراقبة تطبيق تلك القرارات الحكومية في الأسواق الفلسطينية لتعزيز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأكدت الجبهة ضرورة تنفيذ مشروعات تنموية قصيرة ومتوسطة الأجل، ودعم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وتشجيع المنتج الوطني وتطوّير إمكانياته لتعيد بعضاً من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعزز صمود شعبنا الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال والاستيطان والحصار.

#الجبهة الديمقراطية #لجنة متابعة العمل الحكومي #قطاع غزة #اسعار السلع #السلع الاساسية #معبر رفح التجاري

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