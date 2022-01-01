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الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى إحضار آخر اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل

الجمعة 05 نوفمبر 2021 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى إحضار آخر اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل



القدس المحتلة /سما/

دعا الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتصوغ إلى مواصلة العمل لإحضار آخر اليهود الإثيوبيين المنتظرين للهجرة إلى إسرائيل "في أقرب وقت ممكن".

وفي احتفال أقيم في القدس بمناسبة عيد "سيجد" اليهودي الإثيوبي، قال هرتصوغ إن "آلاف الأشخاص ما زالوا ينتظرون الهجرة إلى إسرائيل، والبعض منهم مهدد وهم في وضع مقلق"، مشددا على أن "مهمة إسرائيل الوطنية لتحقيق أفضل اندماج ممكن لليهود الإثيوبيين في أرضهم لم تنته، إنها ليست مجرد واجب، إنها امتياز كبير، لأننا جميعا نرى المساهمة الهائلة للمهاجرين من إثيوبيا في كل مكان ننظر إليه".

وأشار إلى أن "خطة إحضار آلاف اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل الذين ما زالوا ينتظرون في أديس أبابا غارقة في الجدل والتأخيرات المتعددة منذ فترة طويلة"، مضيفا: "رغبات الماضي هي إلى حد كبير أساس هذا اليوم المقدس، لكن من المهم ألا نتجاهل للحظة رغباتنا في المستقبل".

#الرئيس الإسرائيلي #يتسحاق هرتسوغ #اسرائيل #الهجرة اليهودية #يهود الفلاشا

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