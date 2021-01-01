50 ألف مصل يؤدون الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

أدى الآلاف من أبناء شعبنا صلاة اليوم الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة إن نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة على أبوابه.

وتوافد الآلاف مبكرا إلى المسجد الأقصى لصلاة الفجر نصرة واسنادا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وشددت قوات الاحتلال من قيودها على المداخل والأبواب والحواجز منذ ساعات مبكرة، ومنعت عددا كبيرا من الوافدين للصلاة من الضفة الغربية من الوصول إلى القدس