  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لقاء نادر.. قناة إسرائيلية تجري مقابلة مع صحفية لبنانية: هذه ليست عمالة بل انفتاح (فيديو

الجمعة 05 نوفمبر 2021 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقاء نادر.. قناة إسرائيلية تجري مقابلة مع صحفية لبنانية: هذه ليست عمالة بل انفتاح (فيديو



القدس المحتلة / سما /

استضافت قناة "كان" الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية الصحفية اللبنانية، ماريا معلوف، وهي المقابلة الأولى من نوعها مع شخصية لبنانية. وأكدت معلوف أن "هذه ليست عمالة بل انفتاح".

وهاجمت ماريا معلوف في مقابلتها "حزب الله" اللبناني، معتبرة أن "حزب الله اختطف البلد ويحاول اعادته إلى ما قبل العصر الحجري"، مضيفة: "واجهت (الأمين العم للحزب حسن) نصرالله وقلت له أنت مجرم وقاتل وقتلت أطفال سوريا واليمن، وأنت مسؤول عن أرواح الذي قتلوا في انفجار مرفأ بيروت".

وقالت معلوف إنها تركت لبنان لأنها "تحت تهديد السلاح"، مضيفة: "سلاحي هو القلم ويبدو أن القلم أقوى من الرصاص".

مقابلة #ماريا_معلوف حول قضيتها مع #حسن_نصرالله #الرواد pic.twitter.com/JGNi9sB6pe

— Alrrouwad (@Alrrouwad) November 4, 2021

هذا وأعربت عن سعادتها لأنها تجري وللمرة الأولى مقابلة مع الإعلام الإسرائيلي، مشددة على أن "هذه ليست عمالة بل انفتاح، وعلى أن إسرائيل ليست عدوا وأن اتفاقيات إبراهام ستصل إلى لبنان، وسأعود يومها إلى لبنان بعد أن تكون إسرائيل داعم أساسي للاقتصاد اللبناني، وإن شاء الله نتخلص من سلاح حزب الله".

وعن إمكانية زيارتها لإسرائيل قال معلوف: "زيارة إسرائيل محبذة لدي ومن لا يتمنى زيارة كنيسة بيت لحم والمسجد الأقصى".

هذا ولا يمكن للبنانيين مشاهدة المقابلة كاملة عبر "يوتيوب"، كونها غير متاحة للمشاهدين في لبنان.

وبدورها قامت معلوف بإعادة نشر المقابلة عبر حسابها على "تويتر" بالإضافة إلى إعادة نشر تغريدات باللغة العبرية، تمدحها على إجراء المقابلة.

وأثارت المقابلة جدلا واسعا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي وصف بعضهم معلوف بـ"العملية المتصهينة" ودعوا الأمن العام اللبناني إلى التحرك.

فيما أعاد آخرون تذكيرها بمواقفها السابقة ونشروا مقابلة أجريت قبل سنوات مع معلوف وكانت قالت فيها: "إسرائيل عدو لكل لبناني، إذا نحن ضد المقاومة هذا لا يعني أن إسرائيل صديقة وأننا عملاء".

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة إسرائيلية: بدءاً من راتب الموظف.. هل تقترب السلطة الفلسطينية من السيناريو اللبناني؟

مسيّرة تركية أو إسرائيلية.. موقع عسكري يكشف تفاصيل جديدة عن استهداف الشاحنتين الجزائريتين

انخفاض في سعر صرف الدولار

الحريري يصدم جمهوره وتياره بقرار مفاجئ يتعلق بمستقبله السياسي والانتخابي

بعد التصويت على الميزانية الإسرائيلية .. عودة: ماذا سأقول لأبنائي؟!

بعد إدراج NSO في قائمة "السايبر المغرض".. يديعوت لواشنطن: ماذا عن بوتين والصين و”حياة الآخرين”

الخارجية الامريكية توضح موقفها من الاستيطان: موقفنا لم يتغير.. وملتزمون بإعادة فتح القنصلية في القدس

الأخبار الرئيسية

7 وفيات و277 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و471 حالة تعافٍ في فلسطين

لازاريني: الاونروا على وشك الانهيار وبريطانيا خفضت مساعداتها الى النصف

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن ملف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

o

الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى والإبراهيمي نصرةً للأسرى

الصحة بغزة : 5حالات وفاة و192 إصابة بفيروس كورونا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية