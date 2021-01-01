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7 وفيات و277 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و471 حالة تعافٍ في فلسطين

الجمعة 05 نوفمبر 2021 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 وفيات و277 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و471 حالة تعافٍ في فلسطين



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 7 وفيات، و277 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و471 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن (5) حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و(2) في الخليل.

وقالت: إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 7، طولكرم 8، سلفيت 2، رام الله والبيرة 18، طوباس 6، أريحا والأغوار 5، بيت لحم 8، الخليل 20، نابلس 7، جنين 4، قطاع غزة 192، مشيرة إلى أنه تم إجراء 3656 فحصا.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 10، طولكرم 2، رام الله والبيرة 12، طوباس 5، أريحا والأغوار 5، بيت لحم 5، الخليل 35، نابلس 13، جنين 23، قلقيلية 9، قطاع غزة 352.

وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 86 مصابا، بينهم 9 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يتعلق بعدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين، أوضحت أن عددها الكلي بلغ 2,677,660 جرعة، بينها 1,949,394 في الضفة، و728,266 في قطاع غزة.

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