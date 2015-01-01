إيران: لدينا 25 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%

وكالات

كشف المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، عن تجاوز احتياطي بلاده من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% نحو 25 كيلوغراما، و210 كيلوغرامات من اليوانيوم المخصب بنسبة 20%.

وقال كمالوندي، في مؤتمر صحفي، إنه "بخلاف البلدان التي تمتلك سلاحا نوويا لا توجد دولة قادرة على التخصيب بهذا المقدار".

وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي، أمس، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي في 29 من الشهر الجاري. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن "ترحب بالإعلان.

وتشترط إيران على الولايات المتحدة الأمريكية العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات المفروضة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من أجل الجلوس على الطاولة مجددا والعدول عن الإجراءات النووية، التي تبنتها ردا على الانسحاب الأمريكي.

في عام 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين إيران ومجموعة القوى العالمية الكبرى، والذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.