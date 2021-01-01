  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد الاسلامي : اعتقال الأجهزة الأمنية بنابلس لكوادرنا يخدم الاحتلال

الجمعة 05 نوفمبر 2021 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي : اعتقال الأجهزة الأمنية بنابلس لكوادرنا يخدم الاحتلال



غزة/ سما /

قالت حركة الجهاد الإسلامي إن حملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية بحق الأسرى المحررين من كوادرنا بنابلس تخدم الاحتلال، معتبرةً أنها الوجه الآخر لاستهداف الاحتلال لأسرى الجهاد في السجون.

وأكدت الحركة في بيان  يوم الجمعة، أن الاعتقالات طالت عددًا من نشطاء المقاومة الشعبية في بلدة بيتا.

وقالت "إنه من العار أن تأتي حملة الاعتقالات من قبل أجهزة السلطة بعيد أيام قليلة من إضراب أسرى الجهاد في السجون الإسرائيلية".

ودعت حركة الجهاد لوقفة وطنية جادة ومسؤولة ضد الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني، مطالبةً بإطلاق سراح كافة المعتقلين من الاسرى المحررين وكوادر الحركة وكافة نشطاء العمل الشعبي والاجتماعي والسياسي.

وأمس قالت الحركة إن الأجهزة الأمنية في نابلس اعتقلت محرري الحركة عبد الكريم الحلبي، وأحمد عديلي ومحمد القط، وداهمت منازل عدد آخر منهم.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة إسرائيلية: بدءاً من راتب الموظف.. هل تقترب السلطة الفلسطينية من السيناريو اللبناني؟

غزة: استنكار لإقدام البنوك على تجميد عشرات الحسابات البنكية لمؤسسات مختلفة

مسيّرة تركية أو إسرائيلية.. موقع عسكري يكشف تفاصيل جديدة عن استهداف الشاحنتين الجزائريتين

انخفاض في سعر صرف الدولار

بعد التصويت على الميزانية الإسرائيلية .. عودة: ماذا سأقول لأبنائي؟!

بعد إدراج NSO في قائمة "السايبر المغرض".. يديعوت لواشنطن: ماذا عن بوتين والصين و”حياة الآخرين”

الخارجية الامريكية توضح موقفها من الاستيطان: موقفنا لم يتغير.. وملتزمون بإعادة فتح القنصلية في القدس

الأخبار الرئيسية

7 وفيات و277 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و471 حالة تعافٍ في فلسطين

لازاريني: الاونروا على وشك الانهيار وبريطانيا خفضت مساعداتها الى النصف

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن ملف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

o

الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى والإبراهيمي نصرةً للأسرى

الصحة بغزة : 5حالات وفاة و192 إصابة بفيروس كورونا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية