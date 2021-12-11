انتهاء مرحلة الترشح للانتخابات المحلية 2021

رام الله / سما /

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية منتصف الليلة الماضية عن انتهاء فترة الترشح للمرحلة الأولى من انتخابات المجالس المحلية 2021، والتي بدأت صباح يوم 26 تشرين أول الماضي في جميع محافظات الضفة.

وأكدت اللجنة في بيان صحفي صدر عنها اليوم الجمعة، أن طواقمها تعمل على مراجعة الطلبات وتدقيق بيانات المرشحين وإدخالها وإدارتها، تمهيداً لعرضها على لجنة الانتخابات للبت فيها طبقاً للقانون.

وستقوم اللجنة بنشر الكشف الأولي بأسماء القوائم والمرشحين يوم الأحد المقبل، وذلك في مكاتبها بمحافظات الضفة ومن خلال موقعها الالكتروني (www.elections.ps) وفي المجالس المحلية بغرض اطلاع المواطنين على البيانات الخاصة بالقوائم والمرشحين، وتمكينهم من تقديم الاعتراضات على أسماء القوائم والمرشحين ضمن الجدول الزمني المعلن عنه مسبقاً.

يذكر أن الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية سيجري يوم السبت المواقع 11/12/2021.