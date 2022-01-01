  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أسبوع حار وجاف

الجمعة 05 نوفمبر 2021 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسبوع حار وجاف



رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الجمعة، جاف وحار نسبياً إلى حار خاصة خلال ساعات الظهيرة ، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود6 درجات مئوية، الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية ، الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا السبت، تكون الأجواء جافة وحارة نسبياً إلى حارة خاصة خلال ساعات الظهيرة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود6 درجات مئوية ،الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

عباس كامل يتحدث عن خطة مصرية لوقف إطلاق نار طويل الأمد فى غزة

غزة: استنكار لإقدام البنوك على تجميد عشرات الحسابات البنكية لمؤسسات مختلفة

مسيّرة تركية أو إسرائيلية.. موقع عسكري يكشف تفاصيل جديدة عن استهداف الشاحنتين الجزائريتين

إيران تنشر فيديو للسيطرة على سفينة حاولت البحرية الأمريكية من خلالها سرقة النفط الإيراني

صحفي إسرائيلي يكشف كيف فسر رئيس المخابرات المصرية الفارق بين بينيت ونتنياهو !!

هآرتس: أهالي الشيخ جراح تراجعوا عن قرار “التسوية” بضغوط من مكتب عباس

شاهد: مشادة بين سفير جنوب أفريقيا وجنود الاحتلال بعد منعه من المشاركة بقطف الزيتون

الأخبار الرئيسية

20211103150355afpp-afp_9qx7n4-730x438

بعد إدراج NSO في قائمة "السايبر المغرض".. يديعوت لواشنطن: ماذا عن بوتين والصين و”حياة الآخرين”

الخارجية الامريكية توضح موقفها من الاستيطان: موقفنا لم يتغير.. وملتزمون بإعادة فتح القنصلية في القدس

الرئيس وغانتس

صحيفة إسرائيلية: بدءاً من راتب الموظف.. هل تقترب السلطة الفلسطينية من السيناريو اللبناني؟

قناة 12: الجبهة الداخلية الاسرائيلية ستصبح ساحة معركة.. والقادة استوعبوا المشكلة بعد 15 عامًا!!

الرئيس

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع قداسة البابا فرانسيس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية