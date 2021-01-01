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واشنطن تعلن مكافأة بـ10 ملايين دولار لقاء معلومات عن قراصنة DarkSide

الخميس 04 نوفمبر 2021 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تعلن مكافأة بـ10 ملايين دولار لقاء معلومات عن قراصنة DarkSide



واشنطن /سما/

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن السلطات الأمنية للبلاد عرضت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات حول مكان وهويات زعماء مجموعة هاكرز DarkSide.

وقال: "تعلن وزارة الخارجية عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل المعلومات التي ستحدد أو تحدد مكان فرد أو مجموعة من الأفراد الذين يشغلون مناصب قيادية في جماعة إجرامية عابرة للحدود الوطنية باستخدام برنامج DarkSide ransomware".

وتتهم السلطات الأمنية المجموعة في تنفيذ الهجوم الأخير في مايو الماضي، على شركة خطوط الأنابيب الأمريكية "كولونيال بايبلاين".

وعمل البيت الأبيض عن كثب مع "كولونيال بايبلاين" لمساعدتها على التعافي من هجوم بأحد برمجيات الفنية، والذي أجبر أكبر مشغل لخطوط أنابيب الوقود في الولايات المتحدة على إغلاق شبكة تزود ولايات مكتظة بالسكان في شرق البلاد.

#الخارجية الأمريكية #نيد برايس #مكافأة مالية #هاكرز DarkSide #قراصنة DarkSide

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