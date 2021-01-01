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الجهاد الإسلامي تُعقّب على منع الشيخ عدنان من الدخول لجامعة النجاح

الخميس 04 نوفمبر 2021 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تُعقّب على منع الشيخ عدنان من الدخول لجامعة النجاح



رام الله /سما/

منعت إدارة جامعة النجاح، الشيخ خضر عدنان، اليوم الخميس، من الدخول إلى الجامعة للمشاركة في فعالية طلابية لإسناد المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفق الموقع الإلكتروني لحركة الجهاد الإسلامي.

وبسحب ما نشرت الحركة، فقد حضر الشيخ عدنان، إلى الجامعة بدعوة من إحدى الكتل الطلابية في الجامعة لالقاء كلمة في مهرجان تضامني مع المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام والذين تجاوز بعضهم الـ 100 يوم من الإضراب ودخلت حالاتهم مرحلة الخطر الشديد.

واستنكر عدنان، في تصريحات صحفية له من أمام جامعة النجاح ظهر اليوم، قرار منعه من دخول جامعة النجاح، متهمًا إدارة الجامعة بالانصياع لتعليمات الأجهزة الأمنية التي تصر على قمع الحريات وتكميم الأفواه.

وقال: "إنّ منعه من دخول الجامعة ليس له أي تبرير، ووصف تهديد إدارة الجامعة بمنع إقامة الفعالية في حال دخوله حرم الجامعة ، بأنه خذلان للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام".

وأضاف: "على من يمنعنا من الدخول إلى جامعة النجاح ألا يتضامن معنا وألا يدعي مساندتنا".

وفي السياق، ندّدت حركة الجهاد الاسلامي في محافظة نابلس، بهذا الإجراء غير المبرر من قبل إدارة جامعة النجاح.

وأكّدت الحركة، على رفضها لما جرى مع الشيخ خضر عدنان، مطالبةً إدارة الجامعة، بالاعتذار عن هذا التصرف، "وإلا فإنّ إدارة الجامعة ستكون أداة بيد أجهزة القمع البوليسية التي تعتدي على الحريات وتلاحق المقاومة وتعتقل كوادرها".

#الجهاد الإسلامي #خضر عدنان #جامعة النجاح

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