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"حماس" تُعلق على قرار تفعيل الاعتقال الإداري للأسير المضرب مقداد القواسمة

الخميس 04 نوفمبر 2021 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تُعلق على قرار تفعيل الاعتقال الإداري للأسير المضرب مقداد القواسمة



غزة /سما/

علق المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، مساء يوم الخميس، على قرار الاحتلال "الإسرائيلي" بتفعيل الاعتقال الإداري للأسير المضرب عن الطعام منذ 106 يوم، مقداد القواسمة.

وأكّد القانوع في تصريحٍ صحفي، على أنّ قرار الاحتلال بتفعيل الأمر الإداري للأسير المضرب القواسمة، ونقله لسجن الرملة، يُمثل جريمة بحقه ويكشف وجه الاحتلال الإرهابي الذي لا يراعي مبادئ الإنسانية.

وأشار إلى أنّ هذا الأمر يتطلب فضح انتهاكات الاحتلال وقرارته التعسفية بحق الأسرى، وقيام المؤسسات الحقوقية والإنسانية بواجبها إزاء ذلك.

#حركة حماس #عبد اللطيف القانوع #الاعتقال الاداري #الاسير مقداد القواسمي

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