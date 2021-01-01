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مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي

الخميس 04 نوفمبر 2021 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي



تونس /سما/

أصدرت محكمة تونسية، الخميس، مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرنكوفونية.

وجاء في بيان لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، أنّ "قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه".

ومنتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فتحت محكمة تونسية تحقيقًا في تصريحات للمرزوقي، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده أواخر العام الجاري.

وصرح المرزوقي لقناة "فرانس 24" الفرنسية، بأنه "يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس، باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلابا هو تأييد للدكتاتورية والاستبداد"، وفق تعبيره.

وبعدما كان مزمعا عقدها في جزيرة جربة جنوب شرقي تونس، خلال تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أوصى المجلس الدائم للفرنكوفونية بتأجيل عقد القمة إلى العام المقبل، مع حفظ حق تونس في الاستضافة.

وقبل الوصول إلى رئاسة الجمهورية قبل الثورة، كان المرزوقي مناضلا معروفًا وأسيرًا في سجون الاستبداد.

ومنذ 25 تموز/يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.

#تونس #المنصف المرزوقي

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