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الاحتلال يمدد الإداري لوزير القدس السابق للمرة الرابعة على التوالي

الخميس 04 نوفمبر 2021 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمدد الإداري لوزير القدس السابق للمرة الرابعة على التوالي



القدس المحتلة /سما/

 مددت سلطات الاحتلال اليوم الخميس، الاعتقال الإداري لوزير شؤون القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة (60 عاماً)، لمدة أربعة أشهر إداري، للمرة الرابعة على التوالي.

وأفاد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال الأسير المُبعد عن القدس ووزير شؤون القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة، لمدة أربعة أشهر إداري، للمرة الرابعة على التوالي، قبل الإفراج عنه بساعات.

وأوضح أبو عصب أنه كان قد اعتقل بتاريخ 9/ تشرين الثاني/2020، بعد أن تم استدعائه للمقابلة في معسكر “عوفر”.

واعتقل أبو عرفة عدة مرات، وأمضى سنوات داخل السجون، كما أبعدته سلطات الاحتلال عن المدينة المقدسة لحظة تحرره من الأسر في عام 2014، مشيراً إلى أنه قد اعتصم قرابة عام ونصف داخل خيمة في مؤسسة الصليب الأحمر في القدس؛ احتجاجاً على قرار إبعاده، هو وعضوي المجلس التشريعي أحمد عطون ومحمد طوطح.

والأسير أبو عرفة تنقل في عدة سجون، و يقبع حالياً في سجن عوفر.

#سلطات الاحتلال #تمديد اعتقال #خالد أبو عرفة

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