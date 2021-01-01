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وفد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية يلتقي رئيس جمعية القدس الخيرية بالاردن

الخميس 04 نوفمبر 2021 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية يلتقي رئيس جمعية القدس الخيرية بالاردن



عمان /سما/

قام وفد من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بزيارة الى مقر جمعية القدس الخيرية في عمّان، الخميس، حيث استقبل رئيس الجمعية حسن أبو دلو وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية.

وضم الوفد الفلسطيني كل من حسام أبو الرب وكيل الوزارة والشيخ زياد الرجوب مستشار الوزير و إسماعيل أبو الحلاوة مدير عام صندوق الزكاة الفلسطيني وأحمد عباس رئيس مجلس إدارة مستشفى الإسراء و لقمان الحلو مدير عام المالية في الوزارة.

ورحّب أبو دلو بوفد الوزارة مؤكدًا على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تهدف إلى تضافر الجهود وتكامل الأدوار من أجل دعم مسيرة وعمل صندوق الزكاة الفلسطيني، ورفع المعاناة عن كاهل الأسر المحتاجة، وقدّم أبو دلو شرحًا عن عمل الجمعية والجهود التي تبذلها من أجل شرح المعاناة التي تتعرض لها مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأشاد بالجهود الطيبة العروبية التي يبذلها سعادة سفير دولة الكويت في عمّان عزيز الديحاني، والهادفة لدعم أهلنا في القدس الشريف.

بدوره قدّم أبو الرب الشكر والعرفان إلى جمعية القدس الخيرية على الجهود الطيبة التي يبذلها رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية في دعم وإسناد وزارة الأوقاف الفلسطينية بشكل عام وصندوق الزكاة الفلسطيني بشكل خاص، وأطلع أبو الرب الحضور على نتائج زيارة وفد الوزارة ولقاءاته مع الجهات المسؤولة في المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتحديد ما تم في اللقاء مع سعادة سفير دولة الكويت في الأردنّ.

وفي ختام اللقاء أكد الجميع على ضرورة استمرار اللقاءات من أجل توحيد الجهود لدعم القضية الفلسطينية وخدمة رسالة الأوقاف ودعم وإسناد أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس الشريف.

#وزارة الاوقاف #جمعية القدس الخيرية #الاردن

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