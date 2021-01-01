السفيرة هالة أبو حصيرة تقدم أوراق اعتمادها للرئيس الفرنسي

باريس /سما/

قدمت السفيرة هالة أبو حصيرة أوراق اعتمادها إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، سفيرة ورئيسة لبعثة فلسطين لدى فرنسا، وذلك في مقر الرئاسة الفرنسية بقصر الإليزيه.

واستعرضت السفيرة أبو حصيرة حرس الشرف الفرنسي في باحة قصر الرئاسة.

ونقلت تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى الرئيس ماكرون، مؤكدة عمق العلاقات الفلسطينية الفرنسية وضرورة تطويرها وتعزيزها، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

واعتبرت أن فرنسا تمتلك مقومات لعب دور هام وحاسم في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يحفظ الحقوق الوطنية الفلسطينية التي نص عليها القانون الدولي وقرارات المؤسسات المختلفة في الأمم المتحدة.

بدوره، رحب الرئيس ماكرون بالسفيرة أبو حصيرة متمنيا لها النجاح في مهمتها الجديدة، ونقل تحياته للرئيس محمود عباس، مؤكدا التزامه ببذل الجهود لإحلال السلام في الشرق الأوسط.