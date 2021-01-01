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الصحة العالمية: التطعيم بلقاحي كورونا والإنفلونزا معا لا ينقص كفاءة أي منهما

الخميس 04 نوفمبر 2021 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: التطعيم بلقاحي كورونا والإنفلونزا معا لا ينقص كفاءة أي منهما



القدس المحتلة /سما/

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أنه من الممكن التطعيم بأحد اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 ولقاح الإنفلونزا الموسمية في الوقت نفسه دون أن ينقص ذلك من كفاءة أي منهما.

وأكد سيدهارتا داتا مستشار منظمة الصحة العالمية الإقليمي للقاحات لمنطقة أوروبا في إفادة صحفية "يمكن لأي شخص تلقي اللقاحين معاً، لا يوجد أي نقص في كفاءة أي من اللقاحين عند الحقن بهما معا في وقت واحد"، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية اليوم الخميس .

وسبق أن أظهرت دراسة بريطانية، أنه ليس هناك أي ضرر في تلقي لقاح الوقاية من كوفيد-19 ولقاح الإنفلونزا في نفس التوقيت، حيث أن ذلك لا يؤثر سلبا على الاستجابة المناعية التي ينتجها أي منهما.

#منظمة الصحة العالمية #لقاحات كورونا #فيروس كورونا #لقاح الإنفلونزا

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