وزارة الاقتصاد تخطر 16مطعما لتلاعبها بالاسعار

رام الله /سما/

اخطرت طواقم وزارة الإقتصاد الوطني مساء اليوم الخميس 16مطعما في محافظتي نابلس ورام الله والبيرة لتلاعبها باسعار السلع المقدمة للمواطنين .

وبينت الوزارة في بيانها ان الإخطارات جاءت بعد ورود شكاوى من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 129 وعلى أثر ذلك نفذت طواقم حماية المستهلك جولات مسائية على المطاعم للتأكد من صحة الشكاوى والتي تم التأكد من صحتها.

وقالت الوزارة" إنه لا تهاون مع كل من يحاول استغلال المواطنين وان طواقم الوزارة على جاهزية للتعامل مع اي شكاوى ترد عبر ارقام دوائر حماية المستهلك او عبر الرقم المباشر 129.

واشادت الوزارة بالمبلغين عن المخالفين الامر الذي يساعد طواقم الرقابة في ضبط وتنظيم السوق و الحفاظ على استقرار الاسعار.

واضافت الوزارة: طواقمنا بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب بالاسعار وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.