الخارجية الاسرائيلية تدعو المواطنين الاسرائيليين الى عدم السفر الى اثيوبيا

القدس المحتلة / سما /

أصدرت وزارة الخارجية الاسرائيلية بيانا حذرت فيه السياح الإسرائيليين من مغبة السفر الى اثيوبيا في اعقاب اعلان الحكومة هناك حالة طوارئ اثر التصعيد الميداني فيها.

وحدث هذا التصعيد بعد المعارك التي اندلعت بين قوات الجيش والمتمردين على خلفية النزاع في إقليم تيغراي شمالي هذا البلد وتهديد الاخيرين باحتلال العاصمة أديس ابيبا .

وجاء في بيان الخارجية الاسرائيلية وفق هيئة البث الاسرائيلية (مكان)، انها توصي المواطنين الاسرائيليين الموجودين في اثيوبيا باختصار زيارتهم لهذا البلد وابداء الحذر واليقظة لما يجري في هذا

البلد من اقتتال وخاصة في محيط العاصمة اديس ابيبا .

ويشار الى ان المتمردين قد استولوا على عدة مدن كبيرة وقواتهم تتواجد على بعد 250 كيلومترا من العاصمة وتعهد رئيس الوزراء الاثيوبي أبي احمد باغراق الثوار بانهار من الدم.