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التلفزيون الرسمي: قائد الجيش السوداني يأمر بإطلاق سراح 4 وزراء مدنيين من حكومة حمدوك

الخميس 04 نوفمبر 2021 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
التلفزيون الرسمي: قائد الجيش السوداني يأمر بإطلاق سراح 4 وزراء مدنيين من حكومة حمدوك



الخرطوم /سما/

قال التلفزيون السوداني الرسمي مساء الخميس إن القائد القوات السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمر بإطلاق سراح 4 وزراء مدنيين من حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأضاف التلفزيون السوداني أن الوزراء الأربعة هم حمزة بلول، وعلي جدو، وهاشم حسب الرسول، ويوسف آدم.

وتلقى القائد العام للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تناول تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الإنتقال الديمقراطي وإكمال هياكل الحكم وسرعة تشكيل الحكومة المدنية.

وتعهد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالمحافظة على سلمية وحتمية التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الإنتقال بما يحفظ أمن البلاد ومكتسبات الثورة والوصول إلى حكومة مدنية منتخبة.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إطلاق سراح رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك والمدنيين الآخرين المعتقلين تعسفيا.

#السودان #عبد الفتاح البرهان #الجيش السوداني #عبد الله حمدوك #أنطونيو غوتيريش

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