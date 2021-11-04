الأسباب مجهولة.. نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في سد بالأردن

عمان /سما/
تداولت وسائل إعلام أردنية تسجيلا مصورا يظهر نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في سد الموجب في محافظة مأدبا.
ووصفت مواقع وصفحات إخبارية ذلك بأنه "نفوق غامض" إذ أن أسبابه لم تعرف بعد، إلا أنها أشارت إلى أن "نسبة الأمطار التي شهدها الأردن العام الماضي لم تكن كافية لتعبئة السدود في المملكة".
موت السمك في سد الموجب، حتى السمك انخنق ومات.! #الاردن#سد_الموجب pic.twitter.com/6AZLmb4VqI— رأفت الزعبي (@7PRrKeS07WXEUtk) November 4, 2021
وكان عدد من الخبراء حذروا من "كارثة بيئية" بسبب شح الأمطار، وسبق أن أعلنت السلطات أن 3 سدود رئيسية في الأردن "قد تقترب من الجفاف" إضافة إلى سد الواله الذي عانى ذلك المصير.
وبين تلك السدود سد الموجب، إضافة إلى سدي زرقاء ماعين والتنور.