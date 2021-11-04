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الأسباب مجهولة.. نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في سد بالأردن

الخميس 04 نوفمبر 2021 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسباب مجهولة.. نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في سد بالأردن



عمان /سما/

تداولت وسائل إعلام أردنية تسجيلا مصورا يظهر نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في سد الموجب في محافظة مأدبا.

ووصفت مواقع وصفحات إخبارية ذلك بأنه "نفوق غامض" إذ أن أسبابه لم تعرف بعد، إلا أنها أشارت إلى أن "نسبة الأمطار التي شهدها الأردن العام الماضي لم تكن كافية لتعبئة السدود في المملكة".

وكان عدد من الخبراء حذروا من "كارثة بيئية" بسبب شح الأمطار، وسبق أن أعلنت السلطات أن 3 سدود رئيسية في الأردن "قد تقترب من الجفاف" إضافة إلى سد الواله الذي عانى ذلك المصير.

وبين تلك السدود سد الموجب، إضافة إلى سدي زرقاء ماعين والتنور.

#نفوق اسماك #الاردن

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