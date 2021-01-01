نقيب الصحفيين: قدمنا شكوى رسمية إلى محكمة الجنايات الدولية

رام الله / سما /

أكّد نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، مساء يوم الخميس، على أنّ النقابة قدّمت شكوى رسمية عبر محاميها، إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

وأوضح أبو بكر، في تصريح خاص لإذاعة زمن"، أنّ هذه الشكوى تتضمن قتل الصحفييْن الفلسطينيين مرتجى وأبو حسين في قطاع غزة، الذين ارتقوا أثناء تأدية عملهم وهذه جريمة من جرائمه.

وقال: "قدمنا شكوى بإصابة صحفييْن وهما نضال اشتية ومعاذ عمارنة، وأيضًا شكاوى بقصف برجي الشروق والجلاء بغزة خلال الحرب الأخيرة".

وأضاف أبو بكر: إنّنا "نأمل من محكمة الجنايات الدولية بأن تبدأ إجراءاتها باستدعاء قادة جيش الاحتلال لمحاكمتهم وأيضا الشهود وعائلات الصحفيين الشهداء".

وأشار إلى أنّ المحامين قالوا: "إنّنا واثقون من نجاح هذه القضايا في سبيل محاسبتهم في محكمة الجنايات الدولية، مبيّنًا أنّه وفقًا للقانون فهذه جرائم حرب ترتكب ضد مدنيين عُزّل والاتحاد الدولي للصحفيين شريك بهذه القضايا التي قدمت لمحكمة الجنايات الدولية