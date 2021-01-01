" آيريس ميديا” تحتل المرتبة ال 20 في تصنيف شركات العلاقات العامّة بالإمارات

ابو ظبي/سما/

حقّقت شركة "أيريس ميديا" للخدمات الإعلامية في ابوظبي,إنجازاً كبيراً بارتقائها إلى المرتبة 20 من بين 71 شركة علاقات إعلامية عامّة رائدة في دولة الإمارات، وذلك وفقاً لدراسة حديثة أجراها موقع “أفضل الشركات الناشئة في آسيا” Best start up Asia في شهر أكتوبر 2021 .

واستعرض الموقع دراسة عن أفضل الخيارات "لأفضل شركات العلاقات العامّة" في الإمارات العربية المتحدة، والتي تتبنّى مجموعة متنوّعة من الأساليب لابتكار صناعة العلاقات العامّة، وتُعدّ من الشركات الاستثنائية التي تستحقّ المُتابعة.

وتمّ اختيار هذه الشركات نتيجة لأدائها المُتميّز في مجال التعاون، الأفكار الابتكارية، الطرق المُبتكرة للسوق، المنتجات المُبتكرة، النمو العام، النمو الاستثنائي، استراتيجية النمو الاستثنائية، الإدارة الناجحة والتأثير المُجتمعي.

وعن هذه النتائج المُتميّزة التي حصدتها الشركة قال الدكتور جمال المجايدة، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “آيريس ميديا” للخدمات الإعلامية – أبوظبي : "يُسعدنا مواصلة الشركة تقدّمها داخل الدولة متفوّقة على العديد من شركات العلاقات العامّة والشركات الإعلامية، وارتقائها إلى المرتبة العشرين من المرتبة الأربعين التي حصدتها خلال شهر أغسطس الماضي."

وأضاف قائلاً: "أثبتت شركة آيريس ميديا خلال الفترات الماضية، ورغم الظروف القاسية التي فرضتها جائحة كورونا على جميع الأصعدة، قدرتها الاستثنائية في التغلّب على العديد من شركات العلاقات العامّة والإعلامية، مدعومة بفريق عملٍ ذو قدرات استثنائية وخبرات مُتخصّصة،

وأوضح ان خدماتها المُتميّزة التي فاقت توقعات كافة العملاء، واستراتيجيتها الناجحة في مواكبة أحدث ما تُفرزه صناعة الإعلام في الدولة، عبر توظيف أحدث تقنيات المعلومات والاتصال والتكنولوجيا في الوسائل الإعلامية.

وأكد في ختام تصريحه "نحرص دائماً في كافة أعمالنا على تعزيز مكانة عملائنا وإبراز قدراتهم وإمكانياتهم بالصورة المُشرقة، ودعم توجّهات ورؤية القيادة الرشيدة الساعية إلى الارتقاء بالمشهد الإعلامي وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.