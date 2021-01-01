وزيرة الصحة تزور مؤسستي " الضمير " و " الحق "

رام الله / سما /

زارت وزيرة الصحة د. مي كيلة ، اليوم الخميس، مؤسستي الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحق- القانون من أجل الإنسان، دعماً وتضامناً معها بعد استهداف الاحتلال لها بتصنيفها ضمن 6 من مؤسسات حقوقية وأهلية كمؤسسات "إرهابية".‬

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‫وأكدت د. الكيلة دعمها للمؤسسات، واهتمام المستوى الرسمي الكبير بها، وحرصه على استمرار عملها، وناقشت مع مديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، ومدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، أنشطة المؤسسات القادمة في ظل الهجمة التي تتعرض لها.‬

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‫وكانت وزيرة الصحة قد أكدت ،أول أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مشترك، في مقر وزارة الصحة برام الله، على ضرورة التكاتف والتحرك العاجل دعماً وإسناداً للأسرى المرضى والمضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، بمشاركة نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومشيرة للأوضاع الصحية الخطرة التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال.