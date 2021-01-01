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الشاباك: تراجع في العمليات ضد الإسرائيليين الشهر الماضي

الخميس 04 نوفمبر 2021 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك: تراجع في العمليات ضد الإسرائيليين الشهر الماضي



القدس المحتلة / سما /

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" إن الشهر الماضي شهد تراجعا في عدد العمليات والحوادث الأمنية ضد الإسرائيليين والمستوطنين في الضفة الغربية.
 
وأوضح الشاباك وفق قناة "كان" أن عدد العمليات بلغ 159 بالمقارنة مع  251 في سبتمبر أيلول، مشيرا إلى أن إسرائيلي واحد أصيب فقط خلال أكتوبر الماضي.
 
وعلى صعيد آخر، كشف تحقيق لصحيفة هآرتس عن أن بعض الأدلة التي عرضها الشاباك أمام نواب من الكونغرس الأمريكي، والتي أعلنت إسرائيل على أساسها عن ست منظمات مدنية فلسطينية كتنظيمات إرهابية، كانت تتعلق بمنظمة أخرى وتشمل الأدلة وثيقا لتحقيقات أجريت مع نشطاء منظمة "لجان الصحة"، غير المندرجة في قائمة المنظمات الست، والتي قد تم حظرها قبل عدة أشهر.
 
وامتنع جهاز الشاباك عن التعقيب على تفاصيل التحقيق الصحفي، مشددا مع ذلك على أنه عرض على الجهات المعنية في واشنطن معلومات تؤكد علاقة المنظمات الست بالجبهة الشعبية.

#الشاباك الاسرائيلي #عمليات فدائية #الفلسطينيين #الضفة الغربية

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