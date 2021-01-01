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أبو عمرو يطالب بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين

الخميس 04 نوفمبر 2021 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عمرو يطالب بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين



رام الله / سما /

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك خلال لقائه القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس.

واستعرض أبو عمرو أهم التطورات على الساحة الفلسطينية، وخاصة الاعمال العدائية التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية، والمتمثلة في توسيع الاستيطان والانتهاكات المتكررة في أرض دولة فلسطين.

كما ناقش أبو عمرو الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين نتيجة القرصنة المستمرة التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية للأموال الفلسطينية.

وأكد أبو عمرو ضرورة أن تقوم بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين مثلما عملت على قيام اسرائيل من خلال إعلان بلفور، وأن تقوم بالضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها للمسجد الأقصى المبارك ومحيطه، خاصة بعد أن قامت قوات الاحتلال بالاستيلاء على جزء من المقبرة اليوسفية وتجريف القبور فيها.

#زياد أبو عمرو #بريطانيا #الدولة الفلسطينية #منظمة التحرير

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