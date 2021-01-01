غزة: الزراعة توزع أعلاف على المُربين بقيمة 1.5 مليون دولار

غزة / سما /

وزعت وزارة الزراعة في قطاع غزة اليوم الخميس، أطناناً من الأعلاف على العاملين في قطاع الثروة الحيوانية كدعم مادي من أجل مواجهة الصعوبات في هذا المجال.



وأكد مدير دائرة الانتاج الحيواني في الوزارة عايش الشنطي، أن مشروع التوزيع يستهدف نحو 5500 من مربي الثروة الحيوانية بقيمة مليون ونصف دولار.



وبين أنهم استهدفوا كافة المربين دون استثناء، في ظل تعرضهم لأضرار من الحروب الإسرائيلية إضافة إلى معانتهم جراء ارتفاع الأسعار عالمياً، وهو ما يساعدهم في تقليل تكلفة التربية لديهم.



من جانبه، بين مدير مديرية محافظة زارعة غزة أحمد فطاير، أن يتم دعم المربين من خلال اتجاهين، الأول عبر قرارات إدخال الأعلاف، والثاني تقديم مساعدات مالية كما يحدث اليوم.



بدورهم، شكر عدد من المستفيدين وزارة الزراعة على المساعدة، مؤكدين أنها تأتي في الوقت المناسب بعد تضررهم من الحروب وظروف كورونا وارتفاع الأسعار عالمياً.



​وقالوا: "نتمنى أن يستمر هذا الدعم لأنه يساعدنا على مواجهة الأزمة الاقتصادية ويخفف من الضغوطات والدمار الذي تعرض له المزارعون".