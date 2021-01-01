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اتحاد الموظفين بـ”الأونروا” يحذر إدارتها من تسويف حل قضايا العمال

الخميس 04 نوفمبر 2021 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الموظفين بـ”الأونروا” يحذر إدارتها من تسويف حل قضايا العمال



غزة / سما /

 حذر اتحاد الموظفين المحليين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الخميس، من ممارسة إدارة الوكالة التسويف في حل قضايا العمال الهامة، ومنها نقص الشواغر.

وقال الاتحاد في بيان له، “إن هناك نقص في أذنة المدارس بما يزيد عن 350 شاغرة، ونقص في العاملين في صحة البيئة بما يزيد عن 200 شاغرة، بالإضافة إلى نقص كبير في عمال العيادات”.

وبين الاتحاد أنه من بين القضايا هي مماطلة الوكالة بدمج عمال العيادات في الصحة وعدم وجود بديل للموظف الذي يتقاعد، مما يؤثر على جودة العمل.

وأضاف الاتحاد، من بين القضايا أيضًا، عدم منح العمال مكافأة بدل طبيعة عمل ومخاطرة في ظل الأخطار الكبيرة التي يتعرضون لها بسبب كورونا والحرب.

ولفت الاتحاد إلى أنه قدم مذكرة بجميع المطالب خلال المؤتمر العام الذي عقد في الأردن، مشيرًا إلى عدم الرد عليها حتى الآن.

ودعا الاتحاد، العمال للالتزام بقرارات اتحاد الموظفين العرب بغزة، وقرارات المؤتمر العام، من خلال الفعاليات والاعتصامات التي ستبدأ بسلسلة قوية خلال الأيام القادمة.

#اتحاد موظفين اونروا #الاونروا #قطاع غزة #اللاجئين الفلسطينيين

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