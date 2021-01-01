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مكتب ممثلية جمهورية هنغاريا يزور الجامعة العربية الأمريكية

الخميس 04 نوفمبر 2021 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب ممثلية جمهورية هنغاريا يزور الجامعة العربية الأمريكية



جنين / سما /

 استقبلت نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية للعلاقات الدولية الدكتورة دلال عريقات ممثل جمهورية هنغاريا الدكتور تشابا رادا ونائبه رونالد، اللذان زارا الجامعة للتعرف عليها.

واطلعت الدكتورة عريقات الضيفان ، على برامج الجامعة المختلفة ومشاريعها، ومسيرتها ونشأتها ومرافقها المختلفة المتمثلة في حرمي الجامعة في جنين ورام الله.

وخلال الزيارة ، تم النقاش بين الطرفين على ضرورة تعزيز علاقات تعاونية ومستقبلية مع جامعات هنغاريا، واكد الطرفان على أهمية زيادة التبادلات الأكاديمية على مستوى الطلبة والأساتذة مع الجامعات الهنغارية من خلال مشاريع الاتحاد الاوروبي المعروفة بـ Erasmus

#الجامعة العربية الأمريكية #جمهورية هنغاريا

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