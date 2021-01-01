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محاكاة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأماكن العامة

الخميس 04 نوفمبر 2021 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
محاكاة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأماكن العامة



جنين / سما /

افتتح محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب ،اليوم، فعالية محاكاة الإعاقة ضمن مبادرة ” جنين منا وفينا “، التي نظمتها جمعية، رعاية وتمكين الشباب “تطوير ” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة ،ووحدة النوع الاجتماعي في المحافظة ، لتفعيل الأماكن العامة وإشراك المجتمع المحلي .

وجرت المحاكاة في ساحة الشهيد ياسر عرفات مقابل دار المحافظة بحضور ممثلون عن المؤسسات الرسمية والأهلية والعاملة في مجال الإعاقة وكادر من المحافظة .

وتقوم المحاكاة ، على فكرة ابتكارية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأماكن العامة في جنين وجعل المسؤولين يعايشون الإعاقة لدقائق في استخدام هذه الأماكن .

وفي كلمته، شكر الرجوب ، القائمين على المبادرة ومعايشتها معاناة هذه الشريحة في المجتمع ، والذي يجب الوقوف عند مسؤولياتنا اتجاهها من مؤسسات رسمية وأهلية وتمكين هؤلاء الأشخاص ممارسة حقوقهم وفق القوانين والأنظمة في كافة جوانب الحياة ، وإحداث تغيير في القيم والعادات المجتمعية والتمييز الإيجابي لصالح المهمشين .

#محافظ جنين #اللواء أكرم الرجوب

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