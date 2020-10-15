للمرة الثانية- تعليق أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير الفسفوس

رام الله / سما /

قالت هيئة الاسرى اليوم الخميس، ان النيابة الاسرائيلية قررت تعليق امر الاعتقال الاداري مرة اخرى بحق الاسير كايد الفسفوس، المضرب عن الطعام لليوم الـ113.

واشارت الهيئة الى ان الاسير ما زال في مستشفى "برزيلاي" بوضع صحي خطير.

وأوضحت الهيئة أن قرار التجميد لا يعني إلغاؤه، لكن هو بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير الفسفوس، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، علمًا بأن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، لكن لا يستطيعون نقله لأي مكان.

يذكر ان الأسير الفسفوس (31 عاماً) من دورا/ الخليل، اعتقله جيش الاحتلال بتاريخ 15.10.2020، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات قبل ذلك، وهو متزوج وأب لطفلة.