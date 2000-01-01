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تم اخبار المستوطنين بأماكن الإخلاء وقت الحرب

جنرال اسرائيلي يكشف عن التحدى الأكبر: على تل أبيب الاستعداد للحرب

الخميس 04 نوفمبر 2021 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال اسرائيلي يكشف عن التحدى الأكبر: على تل أبيب الاستعداد للحرب



القدس المحتلة / سما /

 أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الجيش الاسرائيلي يكثف من تمريناته هذا الشهر حتى يكون مستعدا للحرب المقبلة.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إنه في إطار شهر المناورات الذي يجريه الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا، قال جنرال إسرائيلي "إن على تل أبيب الاستعداد للحرب".

ونقلت الصحيفة عن الجنرال "بانیف فريدمان"، مسؤول التدريبات في القيادة الشمالية: قوله "على الجبهة الداخلية أن تكون مستعدة إلى جانب الجيش الاسرائيلي".

وأضاف فريدمان للصحيفة "هذا التمرين يأتي في وقت معقد، وكنا قد توقعنا نشوب حرب في الايام الماضية لكن الأيام مرت بسلام".

ونوهت الصحيفة "إلى أنه في شهر مايو الماضي أطلقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 4000 صاروخ، ومع توقعات بالحرب مع حزب الله فإن الجيش الاسرائيلي يتوقع أن يتم إطلاق 2000 صاروخ في اليوم الواحد خلال الحرب القادمة"، بحسب قولها

ومن جانبه، قال الجنرال "ساجي باروخ"، قائد الفرع الجنوبي في القيادة الشمالية، أن التحدي لإسرائيل هي الجبهة الشمالية لكن الجيش الإسرائيلي يتوقع أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تريد أن تتحدى اسرائيل في مواجهة قريبة قادمة إلى جانب التعقيدات في المدن المختلطة.

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي سيتعامل مع العديد من السيناريوهات التي ستواجه إسرائيل خلال الفترة المقبلة، على الحدود الجنوبية، والشمالية، في وقت الحرب"، مشيرا إلى أنه تم اخبار المستوطنين بأماكن الإخلاء وقت الحرب، في وسط وجنوب إسرائيل.

#الجيش الإسرائيلي #مناورات عسكرية #تدريبات عسكرية #الحدود اللبنانية

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