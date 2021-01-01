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وزيرة الصحة: إرسال 525 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى قطاع غزة.

الخميس 04 نوفمبر 2021 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: إرسال 525 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى قطاع غزة.



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، أن شحنة تحوي 525 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا،  أرسلت، اليوم الخميس، من مستودعات الوزارة في نابلس إلى مستودعاتها في قطاع غزة.

وقالت الوزيرة: إن الشحنة تحوي 495 ألف جرعة من لقاح (فايزر)، و 30 ألف جرعة من لقاح ( سبوتنيك لايت )، مؤكدة أنه تم إرسالها ضمن بروتوكول الشحن والحفظ المناسب وفق سلسلة التبريد اللازمة.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تتابع بكثب كافة الاحتياجات اللازمة من لقاح كوفيد - ١٩ في قطاع غزة، حيث تعمل الوزارة على توفير ما يلزم من هذه اللقاحات في الوقت المناسب، لضمان استمرارية عملية التطعيم ضد فايروس كورونا، والحد من انتشاره.

ودعت الوزيرة جمهور المواطنين، إلى أخذ اللقاح المضاد لفايروس كورونا، لمنع انتشار الفايروس وصولاً للمناعة المجتمعية.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #لقاحات كورونا #قطاع غزة #مي الكيلة

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