الحرس الثوري الايراني: الهيمنة الأميركية بدأت بالتلاشي.. وواشنطن أمام خيارين

طهران /سما/

أكّد قائد حرس الثورة في إيران، اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية هي مصنع الدكتاتورية في العالم".

وقال سلامي خلال مراسم "يوم مقارعة الاستكبار العالمي"، والتي تزامنت هذا العام مع إعلان حرس الثورة أمس عن إحباط عملية القرصنة الأميركية لناقلة النفط الإيراني بمنطقة بحر عمان، إنّ "الولايات المتحدة أمام خيارين في المنطقة، الهزيمة والانسحاب أو البقاء وتلقّي الصفعات".

وأضاف سلامي أنّ "الأميركيين تعوّدوا تلقّي الهزيمة من الشعب الإيراني دوماً، لكنهم لم يتّعظوا منها بعد"، موضحاً أنّ "الهيمنة الأميركية بدأت بالتلاشي والزوال".

وأشار سلامي إلى أنّ "يوم مقارعة الاستكبار العالمي هو يوم انتصار كبير للشعب الإيراني، وهو انتصار أمام الولايات المتحدة الأميركية".

وشدّد سلامي على أنّه "قلنا للعالم إننا لا نضع نصب أعيننا السيطرة على أي دولة، ونحن لا نسعى للحرب، لكن سندافع عن مصالحنا"

يُشار إلى أنّ مراسم إحياء الذكرى السنوية ليوم مقارعة الاستكبار العالمي، انطلقت اليوم تحت شعار "صمود ومقاومة الشعب الإيراني سرّ زوال غطرسة أميركا الاستكبارية"، بمشاركة الجموع المليونية من الشعب الإيراني.