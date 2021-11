شركة مختصة بتتبع الملاحة تكشف تفاصيل مفاجئة عن واقعة احتجاز إيران ناقلة فيتنامية

كشفت شركة TankerTrackers الأمريكية المختصة بتتبع الملاحة البحرية تفاصيل مفاجئة عن الناقلة الفيتنامية Southys التي أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجازه لها في خليج عمان أواخر أكتوبر.

وأشارت الشركة اليوم الخميس على حسابها في "تويتر" إلى أن دراسة بيانات نظام تحديد الهوية الآلي أتاحت لها تحديد تحركات الناقلة المحتجزة في الأشهر الماضية والتوصل إلى نتيجة تثير شكوكا ملموسة في رواية الحرس الثوري الذي ادعى أن الناقلة استخدمت من قبل الجيش الأمريكي في محاولته مصادرة شحنة ناقلة أخرى محملة بالنفط الإيراني.

ووفقا لبيانات الشركة، غادرت Southys الشرق الأوسط في يونيو الماضي محملة بـ700 ألف برميل من النفط الإيراني، وأمضت نحو ستة أسابيع قبالة سواحل الصين في انتظار السماح لها بدخول ميناء لونغكو.

وتابع الموقع أن السلطات الصينية في نهاية المطاف رفضت السماح للناقلة بدخول الميناء (ومن المرجح أن هذا القرار مرتبط بالعقوبات المفروضة على إيران)، ولذلك اضطرت السفينة للعودة إلى الشرق الأوسط بشحنتها.

We have no time for interviews, so here is our summary of events in regards to the Vietnam-flagged crude oil tanker #SOTHYS (9253064). pic.twitter.com/luDjE19u8o

ورجح الموقع أن ميناء بندر عباس كان الوجهة الوحيدة التي كان بإمكان السفينة التوجه إليها مع هذه الشحنة النفطية بعد رفض الصين استقبالها.

وذكر الموقع لاحقا أن العمل جار حاليا على نقل هذه الشحنة النفطية من Southys إلى ناقلة أخرى تحمل علم إيران.

BREAKING: We have just informed clients that SOTHYS is currently transferring her 700,000 barrels of Iranian crude oil (which was rejected by China in July/Aug) to an identified Iran-flagged tanker. Full details and satellite imagery has been presented. #OOTT