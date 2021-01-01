233 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى وضريبة الاحتلال تداهم المحال

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، خلال اليوم، بحمايةٍ مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية بأن عناصر من شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة رافقت 233 مستوطناً ضمن جولتي الاقتحام الصباحية والمسائية، والتي استمرت لعدّة ساعات.

وأوضح أن 126 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى خلال ساعات الصباح، فيمّا اقتحم 107 آخرين باحاته بعد صلاة الظهر.

وأضاف أن المستوطنين تجولوا في باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسهم وصلواتهم في الجهة الشرقية من المسجد بحماية الشرطة.

ومن ضمن المقتحمين، انتهكت ما تسمى مجموعة “نساء لأجل الهيكل” حرمة المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال.

وفي ذات الوقت، واصلت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على الأهالي والوافدين على أبواب الأقصى، وأوقفت الأهالي ودققت في هوياتهم.

من جهةٍ ثانية، داهمت ضريبة الاحتلال المحال التجارية في البلدة القديمة بالقدس.

وأوضحت مصادر مقدسية أن ضريبة الاحتلال صادرت بضائع من محلات المقدسيين، في شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس.