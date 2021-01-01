الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف يبدأ تحضيراته للمشاركة في البطولة العربيّة الأولى للتجديف الشاطئي بالشارقة

غزة / سما /

بدأ الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف تدريبات منتخبنا الوطني للمشاركة في البطولة العربيّة الأولى للتجديف التي ستنطلق قريبًا في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربيّة المتحدة.

ومن المقرر أن يشارك منتخبنا الوطني في البطولة الخليجيّة والعربيّة الأولى للتجديف الشاطئي والتي ستقام في نادي الحمرية من 26 إلى 27 نوفمبر المقبل بمشاركة 13 دولة عربية، كواحدةٍ من أكبر وأهم الأحداث الرياضيّة التي تشهدها إمارة الشارقة.

بدوره أكَّد رئيس الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف خلدون أبو سليم خلال حضوره تدريبات المنتخب، على أنّ الاتحاد يبذل كل الجهود من أجل توفير كافة سبل نجاح منتخبنا الفلسطيني المشارك في هذه البطولة العربيّة الأولى في رياضة التجديف .

وشدّد أبو سليم على أنّ منتخبنا الحالي هو نواة للتطلعات الفلسطينيّة للمشاركة في البطولات العالمية، مُؤكدًا على أهمية الرسالة الوطنية التي تحملها منتخباتنا للعالم من خلال مشاركتنا في المحافل الرياضيّة العربيّة والقاريّة والعالميّة.

وأشار أبو سليم إلى أن لاعبي منتخبنا سيكونون على قدر المسؤولية خلال الفترة القادمة وأنهم سيمثلون فلسطين بأفضل صورة في الاستحقاقات التي تنتظرهم، رغم عدم توفّر الامكانيات والمعدات الاساسية وقاعات التدريب المجهزة لإجراء التدريبات اللازمة للفريق، وقلة الامكانات المتوفّرة.

وتُشارك في البطولة الأولى على مستوى الوطن العربي العديد من الدول العربيّة منها فلسطين والكويت والبحرين والسعودية وقطر ولبنان والمغرب وتونس والجزائر ومصر والسودان وليبيا وجيبوتي، بالإضافة إلى الإمارات الدولة المضيفة.