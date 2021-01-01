  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رام الله: وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين والأسرى المرضى بسجون الاحتلال

الخميس 04 نوفمبر 2021 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

شارك عشرات المواطنين وممثلين عن مؤسسات الأسرى وذوو أسرى، اليوم الخميس، في وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري، والأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون في الوقفة التي جرت على دوار المنارة في مدينة رام الله، صور الأسرى وشعارات مطالبة بإطلاق سراحهم، والاستجابة لمطالبهم، مطالبين بمواصلة العمل من أجل إنقاذ حياة الأسرى، والوقوف إلى جانبهم واسنادهم ودعمهم للضغط على الاحتلال والإفراج عنهم.

وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان إن هذه الوقفة جاءت تنفيذا لما اتفق عليه بين جميع المؤسسات والقوى الوطنية، بعد إعلان الحملة الوطنية لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، والأسرى المرضى وعلى رأسهم الأسير ناصر أبو حميد.

وأضاف أن "فعاليات الحملة ستستمر في مختلف المحافظات حتى يوم الخميس المقبل، لتتسع دائرة الفعل الشعبي والجماهيري، عبر مسيرات في مراكز المدن وأمام مقرات الصليب الأحمر، للتأكيد على أن قضية الأسرى يجب أن يلتف حولها كل أبناء الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري يعانون أوضاعا صحية خطيرة للغاية، خاصة الأسيرين كايد الفسفوس ومقداد القواسمة الذين تجاوزا 100 يوم على الإضراب، والأسيرين علاء الاعرج وهشام أبو هواش الذين اقتربا من الـ100 يوم في الإضراب.

وأضاف أن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تولي أهمية كبيرة لقضية الأسرى، حيث أعطى تعليماته لكل سفارات فلسطين بالعمل من أجل الضغط على سلطات الاحتلال للاستجابة لمطالب الأسرى المضربين والمرضى.

#رام الله #الأسرى #سجون الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

"كان" العبرية تكشف مطالب حماس الجديدة من إسرائيل ..

لابيد يجري جلسة طارئة مع تقدم المتمردين إلى العاصمة الأثيوبية

بينيت: لن يذهب قرش واحد من ميزانية الدولة إلى غزة أو حماس

إيران تنشر فيديو للسيطرة على سفينة حاولت البحرية الأمريكية من خلالها سرقة النفط الإيراني

الحرس الثوري لإسرائيل: سنرد بأضعاف في حال التعرض لأي ضربة و لن ترون ذكرى تأسيسكم الـ81

اسرائيل: ابتكار جديد يقضي على الأورام الخبيثة

صحفي إسرائيلي يكشف كيف فسر رئيس المخابرات المصرية الفارق بين بينيت ونتنياهو !!

الأخبار الرئيسية

المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

8 وفيات و300 إصابة جديدة بفيروس كورونا و300 حالة تعاف في فلسطين

الشاباك يزعم: اعترافات أسرى من الشعبية سبب في تصنيف مؤسسات حقوقية بأنها “إرهابية”

صحفي إسرائيلي يكشف كيف فسر رئيس المخابرات المصرية الفارق بين بينيت ونتنياهو !!

عباس كامل يتحدث عن خطة مصرية لوقف إطلاق نار طويل الأمد فى غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية