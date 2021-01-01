  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شرطة الاحتلال تقتحم قبة الصخرة المشرفة

الخميس 04 نوفمبر 2021 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قبة الصخرة المشرفة بالمسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية إن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا قبة الصخرة، خلال قيام لجنة الإعمار في المسجد الأقصى بأعمال صيانة في شبكة الكهرباء داخل القبة، وأعاقوا استمرار عملهم، وهددوا رئيس لجنة الإعمار بسام الحلاق باقتياده إلى أحد مراكز الاعتقال بالقدس.

يشار إلى أن مستوطنين برفقة ما تسمى جمعية "نساء من أجل الهيكل" واصلوا اليوم اقتحام الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، عبر باب المغاربة تحت حماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات في باحاته، كما أدوا طقوسا بالمنطقة الشرقية منه.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين الوافدين للأقصى.

#قبة الصخرة #الاحتلال #المسجد الأقصى

الأكثر قراءة اليوم

"كان" العبرية تكشف مطالب حماس الجديدة من إسرائيل ..

الوزير تُعلن موعد صرف رواتب أسر الشهداء والجرحى والأسرى

دحلان للروس: مُستعدون للمصالحة وليس لدينا مطالب ولا شروط و لا أريد شيئا من السلطة

لابيد يجري جلسة طارئة مع تقدم المتمردين إلى العاصمة الأثيوبية

لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تعلن سلسلة قرارات دعمًا للمواطنين لمواجهة الغلاء (فيديو)

بينيت: لن يذهب قرش واحد من ميزانية الدولة إلى غزة أو حماس

إيران تنشر فيديو للسيطرة على سفينة حاولت البحرية الأمريكية من خلالها سرقة النفط الإيراني

الأخبار الرئيسية

الكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

8 وفيات و300 إصابة جديدة بفيروس كورونا و300 حالة تعاف في فلسطين

الشاباك يزعم: اعترافات أسرى من الشعبية سبب في تصنيف مؤسسات حقوقية بأنها “إرهابية”

صحفي إسرائيلي يكشف كيف فسر رئيس المخابرات المصرية الفارق بين بينيت ونتنياهو !!

عباس كامل يتحدث عن خطة مصرية لوقف إطلاق نار طويل الأمد فى غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية