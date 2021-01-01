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نجل صباح فخري يروي تفاصيل لحظاته الأخيرة

الخميس 04 نوفمبر 2021 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجل صباح فخري يروي تفاصيل لحظاته الأخيرة



وكالات / سما /

تحدث أنس صباح فخري، ابن الفنان الراحل صباح فخري عن لحظات والده الأخيرة، حيث قال: "  لحظاته الأخيرة كانت جداً هادئة، عاش عزيزاً ومات عزيزاً وكان بكامل وعيه لآخر لحظة وكان دائماً حاضراً وموجوداً كعادته"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج (MBCTrending).

وأضاف: "كان صباح فخري وبقيّ صباح فخري وسيبقى صباح فخري، كان الأسطورة الحيّة القادرة على القيام بما لا يقدر البشر العاديين على القيام بها. والآن بات أسطورة حلب"، لافتاً إلى أن أخر ما قاله والده له: " الله يرضى عليك".

وطلب نجله من كافة محبي والده أن يدعوا له بالرحمة والمغفرة، مؤكداً أن "والدي سيظل حي باق بفنه وتراثه ومجهوده".

الجدير ذكره أن الفنان الراحل صباح فخري توفي عن عمر ناهز الـ88 عاماً في مستشفى الشامي في دمشق بعد أزمة صحية وسيتم تشييعه اليوم الخميس، وسينطلق الموكب من دمشق إلى مسقط رأسه حلب.

#صباح فخري #دمشق #سوريا

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