غزة: استنكار لإقدام البنوك على تجميد عشرات الحسابات البنكية لمؤسسات مختلفة

غزة/ سما /

استنكر تحالف الدفاع عن المجتمع المدني الفلسطيني بقطاع غزة، اليوم الخميس، الإجراءات والقرارات التي وصفها بالتعسفية، التي أقدمت عليها بعض البنوك الفلسطينية العامة في محافظات قطاع غزة، بوقف وتجميد عشرات الحسابات البنكية التابعة للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وقال التحالف في بيان له، “ننظر إلى هذه الإجراءات والقرارات بخطورة بالغة، وبغضب شديد، لكونها تهدد وتقوض المجتمع المدني الفلسطيني ومنظماته الفاعلة، سيما وأنها تأتي من مؤسسات اقتصادية وطنية فلسطينية، يفترض أنها نشأت لخدمة الاقتصاد الوطني في سياق قيام الدولة الفلسطينية”.

وطالب التحالف البنوك بالتراجع الفوري عن هذه القرارات، داعيًا إياها للقيام بممارسة دورها الوطني والابتعاد عن هذه السياسات والإجراءات التي تمس المجتمع ولا تعزز صمود الشعب الفلسطيني وثباته على الأرض.

ودعا التحالف سلطة النقد الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية الرسمية إلى المسارعة بحماية منظمات المجتمع المدني من إجراءات وقرارات البنوك، وممارسة دورها الوطني في مواجهة تغول الاحتلال على المنظمات المدنية والوطنية الفلسطينية.