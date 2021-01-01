داود أوغلو يذكر أردوغان بعلاقته مع رجل أعمال "عدو"

وكالات

قال رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا، أحمد داوود أوغلو، إن الرئيس رجب طيب أردوغان كانت تجمعه علاقة برجل الأعمل الأمريكي جورج سوروس، الذي يصنفه أردوغان حاليا كعدو.وأشار داوود أوغلو إلى اللقاءات التي أجراها أردوغان مع سوروس، رجل الأعمل المعروف بدعمه للسياسات الليبرالية، في الماضي. كما تحدث عن علاقات حالية أيضا بين مقربين من الحزب الحاكم وسوروس.

وطالب داوود أوغلو بتوسيع نطاق التحقيق في التهمة التي يقبع بسببها الناشط المدني عثمان كافالا في السجن للكشف عن ذلك، وقال: "فليوسعوا نطاق التحقيقات. وسيصلون بهذا إلى أفراد عصابة بليكان (مجموعة تقدم الدعم الإعلامي لأردوغان)، لأن هناك مستشارين على صلة بسوروس ويعملون معه".

ويأتي ذلك بعد أن شن أردوغان الأسبوع الماضي هجوما غير مباشر، على سوروس، ووصف عثمان كافالا الناشط المدني المعتقل منذ 5 سنوات بأنه "بقايا جورج سوروس"، وذلك ردا على بيان سفراء 10 دول طالبوا بالإفراج عن عثمان كافالا.